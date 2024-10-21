Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Klaim Kementerian Era Prabowo-Gibran Lebih Ramping

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |19:21 WIB
Istana Klaim Kementerian Era Prabowo-Gibran Lebih Ramping
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi (foto: Okezone/Binti)
JAKARTA - Istana mengklaim kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka lebih ramping. Diketahui, Prabowo pagi ini telah melantik sebanyak 48 menteri dan 5 kepala lembaga yang akan mengisi pos-pos kementerian/lembaga.

“Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru Kementerian sekarang jadi ramping,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi saat ditanya awak media dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Hasan pun membandingkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk. 

“Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan Kementerian gemuk, yang Kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping,” bebernya.

 

