Istana Klaim Kementerian Era Prabowo-Gibran Lebih Ramping

JAKARTA - Istana mengklaim kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka lebih ramping. Diketahui, Prabowo pagi ini telah melantik sebanyak 48 menteri dan 5 kepala lembaga yang akan mengisi pos-pos kementerian/lembaga.

“Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru Kementerian sekarang jadi ramping,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi saat ditanya awak media dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Hasan pun membandingkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk.

“Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan Kementerian gemuk, yang Kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping,” bebernya.