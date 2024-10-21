7 Komjen yang Berpeluang Jadi Wakapolri

JAKARTA - Posisi Wakapolri kosong usai ditinggalkan Komjen (Purn) Agus Andrianto, yang resmi dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Agus Andrianto sendiri telah mengundurkan diri sebagai Wakapolri, usai resmi menjadi Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"SKEP Purna sudah keluar," kata As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dedi menyebut, posisi Wakapolri nantinya akan ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri),” ujar Dedi.

Posisi Wakapolri akan diemban oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri. Namun, belum diketahui sosok yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu. Kapolri disebut yang akan menentukan Pati Polri yang pantas mengemban jabatan tersebut.

“Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri),” ujar Dedi.

Posisi Wakapolri sendiri dapat diisi oleh Pejabat Polri yang berpangkat Komjen maupun Irjen.