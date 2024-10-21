Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Blusukan ke Proyek MRT Fase 2

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |19:33 WIB
Wapres Gibran Blusukan ke Proyek MRT Fase 2
Wapres Gibran blusukan ke Proyek MRT Fase 2 (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka blusukan ke proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2 di Monas usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore (21/10/2024).

Didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wapres meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota).

 

