Pramono Punya Program Jaring Asmara untuk Warga Jakarta, Apa Itu?

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor urut tiga, Pramono Anung mengenalkan program 'Jaring Asmara' saat belanja masalah di tengah warga Jakarta. Jaring Asmara diketahui merupakan akronim dari Menjaring Aspirasi Masyarakat Jakarta.

Pramono menyampaikan bahwa surat Jaring Asmara ini sengaja digagas untuk menjadi salah satu wadah bagi warga yang tak bisa menyampaikan secara langsung kepada dirinya terkait aspirasi tentang persoalan di Jakarta.

"Ya memang selain belanja masalah secara langsung yang saya lakukan, saya juga membuka diri kepada siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasnya, akan kami terima," kata Pramono usai menyapa warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).

Pramono memastikan, semua aspirasi yang disampaikan warga lewat surat Jaring Asmara ini akan dibaca, dan dipertimbangkannya saat menyusun program maupun kebijakan jika kelak mendapat amanah memimpin Jakarta.