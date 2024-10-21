Momen Prabowo Temui Wakil Presiden Vietnam hingga Utusan Khusus AS dan Prancis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo pasca pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Pertemuan dimulai dengan kedatangan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Linda Thomas Greenfield, yang tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 13.00 WIB. Presiden Prabowo menyambut langsung Linda Thomas Greenfield di Ruang Kredensial.

Setelah melakukan sesi foto bersama, Linda Thomas Greenfield menandatangani buku tamu negara sebagai simbol kehormatan sebelum pertemuan dimulai.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menerima Wakil Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Vo Thi Anh Xuan. Kehadiran Vo Thi Anh Xuan juga disambut secara hangat oleh Presiden Prabowo di Ruang Kredensial, di mana sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu negara kembali dilakukan.