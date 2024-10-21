Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Temui Wakil Presiden Vietnam hingga Utusan Khusus AS dan Prancis

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:44 WIB
Momen Prabowo Temui Wakil Presiden Vietnam hingga Utusan Khusus AS dan Prancis
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. 

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo pasca pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Pertemuan dimulai dengan kedatangan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Linda Thomas Greenfield, yang tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 13.00 WIB. Presiden Prabowo menyambut langsung Linda Thomas Greenfield di Ruang Kredensial. 

Setelah melakukan sesi foto bersama, Linda Thomas Greenfield menandatangani buku tamu negara sebagai simbol kehormatan sebelum pertemuan dimulai.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menerima Wakil Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Vo Thi Anh Xuan. Kehadiran Vo Thi Anh Xuan juga disambut secara hangat oleh Presiden Prabowo di Ruang Kredensial, di mana sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu negara kembali dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179538//ibu_negara_prancis_elysee_macron-uIOW_large.jpg
Picu Rumor Transgender, Catatan Pajak Ibu Negara Prancis Muncul dengan Nama Pria Jean-Michel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement