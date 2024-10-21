Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Instruksikan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Perkuat Ketahanan Siber

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:45 WIB
Prabowo Instruksikan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Perkuat Ketahanan Siber
Wamen Koordinator bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat ketahanan siber. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

“Mungkin kita tahu belakang ini terkait dengan siber. Nah siber ini kita juga akan sinergikan karena banyak badan yang bermain di situ ya. Nah kalau mereka bersinergi tentunya makin bagus ya. Kita harapkan ketahanan dari siber ini bisa kita jaga itu yang pertama,” ujar Lodewijk kepada awak media.

Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan bahwa dalam 100 hari pertama Presiden Prabowo meminta untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. 

"Tentunya 100 hari pertama ini kita harus menjaga stabilitas politik kemudian, stabilitas keamanan termasuk masalah pertahanan tentunya,” tuturnya.

Lodewijk pun mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo juga meminta agar keamanan laut diperkuat. Dia menyebutkan bahwa dalam satu tahun Indonesia rugi hingga Rp40 triliun akibat pencurian ikan.

“Terkait dengan keamanan laut, kita tahu ada Bakamla ya. Bakamla ini dibawa Kementerian Kelautan, mengadopsi Undang-Undang 32 yang kemarin sebenarnya sudah direvisi, kemudian dibawah Kementerian Perhubungan pelayaran, undang-undang nomor 17,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179253//maung_garuda-dGcp_large.jpg
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179246//ilustrasi-cJyR_large.jpeg
Hadapi Ancaman Siber, Norton Gandeng Mitra Lokal Perkuat Solusi Keamanan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement