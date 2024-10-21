Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawahi 3 Kementerian, Yusril: Kalau Dipimpin Satu Orang Kurang Fokus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:57 WIB
Bawahi 3 Kementerian, Yusril: Kalau Dipimpin Satu Orang Kurang Fokus
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jabatan baru itu membawahi tiga Kementerian.

Dia menyebut langkah Prabowo memecah tiga kementerian itu merupakan hal yang harus disambut positif. Agar bidang-bidang tertentu bisa ditangani secara serius.

"Langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi Kementerian yang sangat besar ini menjadi tiga Kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur," kata Yusril di Gedung Pengayoman, Kemkumham, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," sambungnya.

Di sisi lain dia mengatakan kalau Prabowo memiliki ambisi membangun pertumbuhan ekonomi bangsa ini tujuh persen dan di tahun 2045, agar Indonesia bisa menjadi negara maju di dunia.

Dia mengatakan membangun ekonomi yang luar biasa itu sangat tergantung kepada jaminan kepastian hukum di Indonesia. Maka dari itu kata Yusril tiga Kementerian di bawahnya harus bekerja tak sekadar membangun norma-norma hukum tapi juga bagaimana ke bagian penegakan.

"Sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sekedar informasi, tiga Kementerian yang dikepalai oleh Yusri yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut nama-nama menterinya:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171932/mensesneg-x3nH_large.jpg
Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement