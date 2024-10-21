Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Bocorkan Prabowo Lantik Pejabat Setingkat Menteri Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:18 WIB
Bahlil Bocorkan Prabowo Lantik Pejabat Setingkat Menteri Besok
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap ada satu kader partai berlambang pohon beringin itu ingin dilantik sebagai pejabat setingkat Menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, besok Selasa, 22 Oktober 2024. 

Hal itu diungkap Bahlil saat memberi sambutan di acara Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).

"Kemarin sudah diumumkan anggota Kabinet Merah Putih, jumlah Menteri yang kita dapat 8, Wakil Menteri 3, besok Insya Allah ada lagi yang dilantik jabatan setingkat Menteri. Jadi kalau kita hitung itu 8 plus 1 plus 3," kata Bahlil.

Namun, ia tak menyebut kader yang akan dilantik itu. Bahlil hanya berkata, Partai Golkar juga meraih 102 kursi di parlemen. "Plus 102 DPR RI," tuturnya.

Sekedar informasi, Presiden Prabowo telah mengumumkan jajaran menteri ke Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

 

