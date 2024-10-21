Prabowo Terima Kunjungan PM Kepulauan Solomon dan PM Timor Leste di Istana

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dua pemimpin negara sahabat, Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, dan Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, tiba pertama kali di Istana Merdeka sekitar pukul 17.00 WIB. Setibanya di Istana Merdeka, PM Manele disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Ruang Kredensial. Setelah menjalani sesi foto bersama, PM Manele kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbolisasi kunjungan resmi.