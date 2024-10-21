Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kunjungan PM Kepulauan Solomon dan PM Timor Leste di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:19 WIB
Prabowo Terima Kunjungan PM Kepulauan Solomon dan PM Timor Leste di Istana
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dua pemimpin negara sahabat, Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, dan Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. 

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, tiba pertama kali di Istana Merdeka sekitar pukul 17.00 WIB. Setibanya di Istana Merdeka, PM Manele disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Ruang Kredensial. Setelah menjalani sesi foto bersama, PM Manele kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbolisasi kunjungan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement