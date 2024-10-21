Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natalius Pigai Soroti Anggaran Kementerian HAM Cuma Rp64 Miliar, Maunya Rp20 Triliun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |23:44 WIB
Natalius Pigai Soroti Anggaran Kementerian HAM Cuma Rp64 Miliar, Maunya Rp20 Triliun
Natalius Pigai
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran yang diterima kementerian hanya 64 Miliar. Oleh sebab itu dia meminta agar tim transisi memikirkan ulang anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan Pigai saat memberikan sambutan di acara penyambutan para Menteri di kantor kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Gedung Pengayoman, Jakarta Pusat , Senin (21/10/2024). Dia mengatakan kalau anggaran tersebut tak akan bisa mewujudkan Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan HAM. 

"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 T cuma Rp 64 Miliar. Tidak bisa, tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan presiden Indonesia," ujar Pigai dalam sambutannya.

Dia mengatakan kementerian ini dibentuk untuk melaksanakan pembangunan manusia. Sementara lembaga Komnas HAM bertugas sebagai pengawas

"Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM. Yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara, dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara, yaang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
