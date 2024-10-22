Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sentil Menteri Desa Yandri Susanto yang Undang Kades untuk Hadiri Haul Ibunya

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |08:30 WIB
Mahfud MD Sentil Menteri Desa Yandri Susanto yang Undang Kades untuk Hadiri Haul Ibunya
Mahfud MD
A
A
A

JAKARTA - Menteri Desa, Yandri Susanto yang baru dua hari dilantik Prabowo Subianto kena sentil mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Perkaranya, Mahfud menemukan surat undangan kepada Kepala Desa untuk menhadiri haul peringatan wafatnya ibunda Yandri Susanto, namun surat undangan tersebut menggunakan kop surat dan stempel kementerian.

"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes," kata Mahfud dalam akun X nya, seperti dikutip, Selasa (22/10/2024).

Mahfud pun meminta Yandri untuk lebih berhati-hati menggunakan jabatan menteri. Menurutnya, jabatan publik tak seharusnya digunakan untuk urusan pribadi.

"Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hari," katanya.

Diketahui, dalam surat yang diunggah Mahfud MD, tertulis undangan untuk Kepala Desa hingga Staf Desa di Kecamatan Watu untuk menghadiri haul ibunda Yandri Susanto di Kabupaten Serang, Banten.

Sementara itu, Tim Advokasi Masyarakat Pendukung Demokrasi (Tampung Demokrasi) telah melaporkan Yandri atas dugaan memanfaatkan fasilitas dan jabatan negara sebagai kegiatan pribadi. 

Lapor Bawaslu

Mereka mencurigai bahwa acara tersebut disusupi dengan muatan politis, mengingat istri Yandri, Ratu Zakiyah berkapasitas sebagai calon Bupati Serang.

"Saya berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat menghentikan atau setidak-tidaknya mengawasi kegiatan tersebut," pungkasnya.

 

Halaman:
