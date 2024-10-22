Prabowo Akan Lantik 7 Utusan Khusus Presiden, di Antaranya Raffi Ahmad dan Gus Miftah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak tujuh Utusan Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Termasuk publik figur Raffi Ahmad dan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Pelantikan utusan khusus Presiden oleh Presiden Prabowo tersebut diagendakan akan dimulai dilaksanakan pukul 10.30 WIB setelah Pengucapan sumpah atau janji Ketua Mahkamah Agung.

Sejumlah nama-nama yang masuk menjadi utusan khusus Presiden Prabowo juga telah tiba di Istana di antaranya Raffi Ahmad. Berdasarkan pantauan, Raffi tiba sekitar pukul 08.34 WIB. Raffi nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru.

Raffi hadir ditemani istrinya Nagita Slavina dan ibu kandungnya Amy Qanita serta mertuanya Rieta Amilia Beta. “Ya jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa dan negara kita siap,” kata Raffi saat ditanyai utusan khusus apa yang akan diembannya.

Raffi mengaku mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait jabatan yang akan diembannya. “Pastinya ada (arahan khusus) tapi untuk diskusi lebih lanjut lagi nanti setelah pelantikan,” ujarnya.



Berikut tujuh nama-nama Utusan Khusus Presiden:

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan: H. Muhamad Mardiono, B.A.

2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan: H. Setiawan Ichlas