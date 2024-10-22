Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Dilantik Prabowo, Budiman Sudjatmiko hingga Muhadjir Effendy Tiba di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |09:48 WIB
Bakal Dilantik Prabowo, Budiman Sudjatmiko hingga Muhadjir Effendy Tiba di Istana
Budiman Sudjatmiko tiba di Istana Negara (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala badan tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Pantauan di lokasi, Budiman tiba sekitar pukul 08.45 WIB. 

Ia terlihat memakai setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu mengaku dipanggil ke istana untuk pelantikan sebagai kepala badan.

"Kalau undangan sebagai calon kepala badan," kata Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Nantinya usai pelantikan, Budiman akan berfokus pada kemiskinan. "Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau," kata Budiman.

Selain Budiman, beberapa tokoh lainnya juga telah hadir pada pagi hari Waketum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Mantan Menko PMK Muhadjir Effendy, Juru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga Mantan KSAD Dudung Abdurachman .
 

(Arief Setyadi )

      
