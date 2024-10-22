Kisah Hayam Wuruk Mencari Permaisuri Usai Ditinggal Istrinya Bunuh Diri

Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit ke masa kejayaan. Di masa Hayam Wuruk pulalah, misi penyatuan Nusantara dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada dilangsungkan oleh Majapahit.

Tapi hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu akhirnya berakhir berkat Perang Bubat. Peperangan yang terjadi antara pasukan Majapahit di bawah Gajah Mada, dengan pasukan Sunda itu juga membuat Hayam Wuruk tak jadi menikah.

Putri cantik Raja Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi itu meninggal, usai ikut bunuh diri mendengar ayahnya dan rombongan Sunda tewas terbunuh. Alhasil Hayam Wuruk yang naik tahta sebagai raja berstatus jomblo alias lajang, masih harus mencari permaisuri lagi.

Dikisahkan oleh sejarawan Prof. Slamet Muljana, pada bukunya "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", menyatakan, bahwa Sri Rajasanagara sebutan Hayam Wuruk akhirnya mengakhiri masa lajangnya dengan Paduka Sori. Dialah perempuan cantik perempuan keturunan Sri Wijayarajasa dari Wengker, yang merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sendiri.

Pada Kakawin Nagarakretagama dikatakan bahwa permaisuri Sri Rajasanagara bernama Susumnadewi, atau Sri Sudewi. Jadi Sri Sudewi dalam Nagarakretagama sama dengan Paduka Sori dalam Pararaton.

Dari perkawinan itu lahir Kusumawardhani, yang kemudian dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem dengan paraban Bhre Lasem Sang Ahayu. Kemudian dari selir Sri Rajasanagara mendapatkan seorang putra, yang dikenal sebagai Bhatara di Wirabhumi.

Bhre Daha Dyah Wiyat Sri Rajadewi Maharajasa dalam perkawinannya dengan Sri Wijayarajasa dari Wengker mendapatkan seorang putri bernama Rajasaduhita Indudewi. Selanjutnya, Rajasaduhita Indudewi yang dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem, kawin dengan Rajasawardhana dari Matahun.