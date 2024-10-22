Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Hayam Wuruk Mencari Permaisuri Usai Ditinggal Istrinya Bunuh Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:10 WIB
Kisah Hayam Wuruk Mencari Permaisuri Usai Ditinggal Istrinya Bunuh Diri
Ilustrasi
A
A
A

Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit ke masa kejayaan. Di masa Hayam Wuruk pulalah, misi penyatuan Nusantara dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada dilangsungkan oleh Majapahit.

Tapi hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu akhirnya berakhir berkat Perang Bubat. Peperangan yang terjadi antara pasukan Majapahit di bawah Gajah Mada, dengan pasukan Sunda itu juga membuat Hayam Wuruk tak jadi menikah.

Putri cantik Raja Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi itu meninggal, usai ikut bunuh diri mendengar ayahnya dan rombongan Sunda tewas terbunuh. Alhasil Hayam Wuruk yang naik tahta sebagai raja berstatus jomblo alias lajang, masih harus mencari permaisuri lagi.

Dikisahkan oleh sejarawan Prof. Slamet Muljana, pada bukunya "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", menyatakan, bahwa Sri Rajasanagara sebutan Hayam Wuruk akhirnya mengakhiri masa lajangnya dengan Paduka Sori. Dialah perempuan cantik perempuan keturunan Sri Wijayarajasa dari Wengker, yang merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sendiri.

Pada Kakawin Nagarakretagama dikatakan bahwa permaisuri Sri Rajasanagara bernama Susumnadewi, atau Sri Sudewi. Jadi Sri Sudewi dalam Nagarakretagama sama dengan Paduka Sori dalam Pararaton. 

Dari perkawinan itu lahir Kusumawardhani, yang kemudian dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem dengan paraban Bhre Lasem Sang Ahayu. Kemudian dari selir Sri Rajasanagara mendapatkan seorang putra, yang dikenal sebagai Bhatara di Wirabhumi.

Bhre Daha Dyah Wiyat Sri Rajadewi Maharajasa dalam perkawinannya dengan Sri Wijayarajasa dari Wengker mendapatkan seorang putri bernama Rajasaduhita Indudewi. Selanjutnya, Rajasaduhita Indudewi yang dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem, kawin dengan Rajasawardhana dari Matahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518//viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement