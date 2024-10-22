Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sah! Sunarto Resmi Jadi Ketua Mahkamah Agung

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:14 WIB
Sah! Sunarto Resmi Jadi Ketua Mahkamah Agung
Ketua MA Sunarto (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. 

Pengangkatan Sunarto tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Sunarto menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung. 

Diketahui, Hakim Sunarto terpilih menjadi Ketua MA periode 2024-2029. Hal itu diputus usai dilakukan pemungutan suara yang berlangsung hanya satu putaran dengan mengantongi dukungan dari 30 para wakil Tuhan. 

Sunarto sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ia terpilih menggantikan posisi Hakim Agung, M. Syarifuddin. 

Melansir laman elhkpn.kpk.go.id, Sunarto memiliki kekayaan sebanyak Rp 9.303.643.413 yang ia laporkan pada 19 Maret 2024 untuk tahun 2023 selaku Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

(Arief Setyadi )

      
