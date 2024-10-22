Presiden Prabowo Angkat Ace Hasan Syadzily Jadi Gubernur Lemhannas



JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Waketum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan gubernur Lemhannas ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 146 P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pengangkatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan penasihat khusus Presiden, utusan khusus, hingga Kepala Badan setelah pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung.