INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Angkat Ace Hasan Syadzily Jadi Gubernur Lemhannas  

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:29 WIB
Presiden Prabowo Angkat Ace Hasan Syadzily Jadi Gubernur Lemhannas  
Ace Hasan Syadzily Jadi Gubernur Lemhannas (foto: dok ist)
A
A
A


JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Waketum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan gubernur Lemhannas ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 146 P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pengangkatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan penasihat khusus Presiden, utusan khusus, hingga Kepala Badan setelah pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung.

 

