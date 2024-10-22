Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:32 WIB
Presiden Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji. Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Penyelenggara dan Wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). 

Prabowo mengangkat K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan  Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Pelantikan Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Haji ini dilaksanakan pukul 10.30 WIB. Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 P Tahun 2024 tentang Badan penyelenggara Haji. 

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan.

“Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo.

