INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmi Bentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:43 WIB
Prabowo Resmi Bentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 144 P Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang. 

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. “Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo. “Bersedia,” jawabnya kompak.

 

Berita Terkait
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
