Prabowo Resmi Bentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 144 P Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. “Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo. “Bersedia,” jawabnya kompak.