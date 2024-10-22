Prabowo Lantik Yovie Widianto Sebagai Stafsus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Prabowo Subianto melantik kepala badan, penasihat hingga staf khusus presiden (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Yovie Widianto sebagai Staf khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pelantikan Yovie sebagai Staf khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden Periode 2024-2029.

"Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif," saat pembacaan Keppres oleh Deputi bidang administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo selanjutnya mengajak para Yovie serta utusan Presiden untuk membaca sumpah yang dirinya bacakan.

“Bahwa saya, akan setia kepada UUD RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo yang diikuti para Staf dan utusan Khusus Presiden.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa bertanggung jawab,” kata para Staf dan Utusan Khusus Presiden kompak.