Prabowo Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Diketuai Budiman Sudjatmiko

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan diketuai oleh Budiman Sudjatmiko. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diketuai oleh Budiman Sudjatmiko dan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yakni Nanik Sudaryati Deyang itu melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 145 P Tahun 2024.

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada Ketua dan Wakil Badan Penyelenggara Haji atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan.

“Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo. “Bersedia,” jawab Ketua dan Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.