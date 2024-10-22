Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji

Prabowo Subianto lantik kepala badan, penasihat dan staf khusus di Istana, Jakarta (Foto: Tangkapan layar/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk K.H. Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini dilaksanakan pukul 10.30 WIB. Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 P Tahun 2024 tentang Badan penyelenggara Haji.

Prabowo diketahui resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji. Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Penyelenggara dan Wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Setelah dibacakan Keppres, Prabowo kemudian bertanya kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan.

“Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo.

“Bersedia,” jawab Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.