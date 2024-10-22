Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:59 WIB
Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji
Prabowo Subianto lantik kepala badan, penasihat dan staf khusus di Istana, Jakarta (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk K.H. Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. 

Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini dilaksanakan pukul 10.30 WIB. Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 P Tahun 2024 tentang Badan penyelenggara Haji.

Prabowo diketahui resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji. Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Penyelenggara dan Wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Setelah dibacakan Keppres, Prabowo kemudian bertanya kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. 

“Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo. 

“Bersedia,” jawab Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement