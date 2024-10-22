Selamat! 9 Kolonel Tiga Matra Pecah Bintang, 6 Perwira dari Pasukan Elite

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi 63 perwira tingginya. Mereka yang dimutasi berasal dari tiga matra.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 63 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 35 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL, dan 13 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto, beberapa waktu lalu.

Dalam Surat Keputusan (SKEP) Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024, Panglima TNI memberikan promosi jabatan kepada 9 kolonel yang akhirnya pecah bintang alias pangkat bintang satu. Enam perwira diantaranya berasal dari pasukan elite.

Berikut ini nama-nama perwira tinggi yang resmi berpangkat bintang satu:

1. Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M dari Dosen/Patun Sesko TNI menjadi Kapoksahli Pangdam V/ Brw

2. Kolonel Inf Denny Marantika dari Paban VI/Rendukgar Srenum TNI menjadi Waasrenum Panglima TNI

3. Kolonel Czi Lin Nofrianto dari Pamen Denmabesad menjadi Kapusada TNI

4. Kolonel Inf Wimoko, S.E., M.Si dari Dangrup A Paspampres menjadi Danrem 102/PJG (Palangkaraya) Kodam XII/ Tpr

5. Kolonel Inf Heri Rustandi dari Danrem 082/CPYJ Kodam V/ Brw menjadi Pa Sahli Tk. II Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI