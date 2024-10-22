Jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Tangis Dahnil Anzar Pecah saat Disalami Prabowo

Tangil Dahnil Aznar Simanjuntak pecah usai dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelengara Haji (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Tangis Dahnil Anzar Simanjuntak pecah usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pelantikan Dahnil bersama pimpinan badan lainnya digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Berawal dari Prabowo yang menyalami satu per satu orang yang bakal membantunya di pemerintahan. Tak sedikit dari mereka yang tersenyum dan memberikan salam hormat kepada Prabowo.

Hingga Prabowo datang menyalami Dahnil. Tangis mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu pecah.

Dirinya tak kuasa menahan haru saat bersalaman dan menatap wajah Prabowo. Sosok yang turut diperjuangkannya untuk bisa menjadi Presiden ke-8 RI.

Dahnil adalah orang yang terbilang dekat dengan Prabowo karena sebelumnya dipercaya sebagai juru bicara. Dahnil juga merupakan kader dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Prabowo diketahui resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji. Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Penyelenggara dan Wakilnya di Istana Negara. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Setelah dibacakan Keppres, Prabowo kemudian bertanya kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atas kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan.

“Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing,” kata Prabowo.

“Bersedia,” jawab Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Haji.