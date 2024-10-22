Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senyum Babe Haikal Usai Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:32 WIB
Senyum Babe Haikal Usai Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Babe Haikal usai dilantik Presiden Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini akan diketuai oleh Haikal Hassan.

Pengangkatan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 74/M Tahun 2024. Pelantikan keduanya dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.

 

“Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu mengangkat Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” saat pembacaan Keppres oleh Deputi bidang administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945//pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement