Senyum Babe Haikal Usai Dilantik Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini akan diketuai oleh Haikal Hassan.

Pengangkatan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 74/M Tahun 2024. Pelantikan keduanya dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.

“Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu mengangkat Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” saat pembacaan Keppres oleh Deputi bidang administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.