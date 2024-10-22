Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budi Gunawan dan Lodewijk F Paulus Hadir di Sertijab Menko Polkam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:52 WIB
Budi Gunawan dan Lodewijk F Paulus Hadir di Sertijab Menko Polkam
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan hadir dalam serah terima jabatan (Sertijab) sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan hari ini.

Berdasarkan pantauan di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Selasa (22/10/2024), sejatinya terlihat Wakil Menteri Polkam Lodewijk Freidrich Paulus tiba lebih dulu pukul 10.11 WIB.

Kemudian, disusul mantan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pada pukul 10.50 WIB. Setelah itu, terlihat iring-iringan Budi Gunawan tiba sekira pukul 11.08 WIB.

Terlihat Budi Gunawan mengenakan setelan pakaian berwarna hitam dan menggunakan peci. Setibanya di lokasi, Budi Gunawan pun disambut para pejabat Kemenko Polhukam.

Hingga saat ini, kegiatan serah terima jabatan dari Hadi Tjahjanto ke Budi Gunawan itu pun diselenggarakan secara tertutup.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. 

 

Halaman:
1 2 3
      
