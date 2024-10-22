Prabowo Serahkan Jabatan Menhan ke Sjafrie Sjamsoeddin

Prabowo resmi serahkan jabatan Menhan pada Sjafrie Sjamsoeddin (Foto : Tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) kepada Sjafrie Sjamsoeddin, melalui prosesi upacara penyerahan memorandum.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sebelum upacara penyerahan memorandum, Sjafrie terlebih dahulu mengikuti upacara penerimaan sebagai menhan baru.

Upacara penyerahan memorandum Menhan diberikan Prabowo kepada Sjafrie pada Selasa 22 Oktober 2024 di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat.

Nampak, Sjafrie menjemput Prabowo di tempat mobil RI 1 terparkir, terlihat Prabowo menaiki Maung buatan PT Pindad.

Setelah itu, keduanya nampak memasuki lapangan upacara, dan acara pun kembali digelar dengan pemberian penghormatan kebesaran, penyerahan memorandum, kemudian penyerahan cendera mata.

Cendera mata tersebut beruapa duplikat senjata berwarna hitam dengan ornamen emas. Selain itu, ada juga logo Kementerian Pertahanan berukuran raksasa yang sengaja dibawa berbarengan dengan penyerahan cendera mata.

