Budi Gunawan Komitmen Berantas Judi Online

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan judi online (Judol) di Indonesia. Menurutnya, judi online sudah sangat meresahkan.

Hal itu ia sampaikan usai serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

“Yang kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan. oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Tidak boleh main-main lagi,” kata Budi Gunawan kepada wartawan.

Menurutnya, pemberantasan judi online harus dilakukan secara maksimal dan tajam. Oleh karena itu, ia menegaskan akan berkoordinasi dengan lembaga yang turut serta dalam pemberantasan judi online itu.

“(Pemberantasan judol harus) ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal. Dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” ujar dia.

Selain itu, mantan Kepala BIN itu mengaku fokus terhadap permasalahan luar negeri seperti masalah etnis Rohingya dan Myanmar.

“Ya, kalau untuk luar negeri ada beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begitu,” ucapnya.