Presiden Prabowo Gelar Sidang Paripurna Perdana Kabinet Merah Putih Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan menggelar Sidang Paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, besok, Rabu 21 Oktober 2024.

“(Sidang) Paripurna ya. Besok (Rabu) rencananya,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dasco mengatakan rencana Sidang Paripurna perdana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan dilaksanakan sekitar pukul 11.00 WIB. “Jam 11, kalau enggak salah,” katanya.

Diketahui, Prabowo Subianto telah melantik menteri-menteri, wakil menteri sejak Senin 21 Oktober 202. Menteri di era Kabinet Merah Putih di era Prabowo sebanyak 48 menteri dan 5 kepala lembaga setingkat menteri.

Selanjutnya, ada sebanyak 55 wakil menteri yang akan mendukung tugas-tugas pemerintahan para menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian, Prabowo juga telah melantik sebanyak 27 pejabat untuk menduduki posisi utusan hingga penasihat khusus Presiden.

(Angkasa Yudhistira)