HOME NEWS NASIONAL

Harta Kekayaan Menko PMK Pratikno Capai Rp15 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:06 WIB
Harta Kekayaan Menko PMK Pratikno Capai Rp15 Miliar
Pratikno jadi Menko PMK (Foto : BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Pratikno kembali menjadi menteri. Setelah menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara di era Joko Widodo (Jokowi), Pratikno dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Pria kelahiran Bojonegoro, 13 Februari 1962 itu tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp15.055.974.417. Hal itu tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan pada 28 Maret 2024 selaku Menteri Sekretariat Negara. 

Harta Pratikno berupa empat bidang tanah dan bangunan yang semuanya berlokasi di Sleman. Dengan keterangan hasil sendiri, empat bidang tanah dan bangunan itu nilainya Rp7.364.096.250.

Kemudian, harta berupa alat transportasi dan mesin yant terdiri dari  Toyota Yaris tahun 2010 senilai Rp100.000.000, Toyota Crowun 2009 senilai Rp315.000.000, dan Suzuki Jimny Tahun 2020 senilai Rp425.000.000.

Kekayaan Pratikno selanjutnya berupa harta bergerak lainnya senilai Rp387.048.100, surat berharga Rp426.307.930,  kas dan setara kas Rp7.070.732.376, dan harta lainnya Rp299.557.331.

Dalam catatan kekayaan itu,  Pratikno tercatat memiliki hutang sebesar Rp1.331.767.570.

(Angkasa Yudhistira)

      
