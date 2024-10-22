Gus Miftah Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Apa yang Bakal Dilakukan?

JAKARTA - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Usai dilantik, Gus Miftah mengaku akan membuat rumah moderasi untuk mendata permasalahan khususnya terkait keagamaan.

"Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali yah. Kita akan belanja masalah terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya," kata Gus Miftah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Gus Miftah mengatakan bahwa kerukunan di Indonesia menjadi isu yang menarik dan krusial. Menurutnya perbedaan di Indonesia harus disikapi secara dewasa.

"Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17 ribu pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik," kata Gus Miftah.

Selain itu, kata Gus Miftah, pentingnya untuk menjaga kondusivitas dan kerukunan antar umat beragama. "Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu, terkait dengan kerukunan," tegasnya.