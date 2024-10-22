Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kemesraan Jokowi Makan Bareng Berdua Iriana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:41 WIB
Momen Kemesraan Jokowi Makan Bareng Berdua Iriana
Jokowi makan berdua bareng Iriana (Foto : instagram/@jokowi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen makan berdua bareng istrinya Iriana Jokowi di salah satu rumah makan. 

Momen itu diunggah Jokowi dalam bentuk video di Instagram Story-nya yang dilihat pada Selasa (22/10/2024). Terlihat Jokowi dan Iriana saling duduk berhadapan di meja kayu. 

Tampak Jokowi mengenakan kemeja berwarna putih. Sementara Iriana menggunakan baju bercorak dipadukan kerudung berwarna merah jambu.

Jokowi dan Iriana menikmati makanan yang disajikan di sebuah mangkuk dan piring. Tak disebutkan letak rumah makan yang dikunjungi oleh Jokowi bersama Iriana itu.

Sebagai informasi, Jokowi pulang ke kampunh halaman Solo, Jawa Tengah usai purnatugas sebagai kepala negara selama dua periode beruntun, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. 

Jokowi pulang setelah menghadiri Sidang Paripurna MPR di gedung Nusantara MPR, Senayan, Jakarta, dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi diketahui kembali ke Solo pada Minggu 20 Oktober 2024. Di Solo, diketahui ia disambut oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga masyarakat Solo, Jawa Tengah.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
