Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin Sapa Warga Naik Maung ke Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa warga di sekitaran Jalan Merdeka Barat, tepatnya dari Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuju ke Istana Negara.

Diketahui, momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar upacara serah terima momerandum Menteri Pertahanan (Menhan), ke Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa 22 Oktober 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Media di lapangan, Sjafrie nampak mengantar Prabowo ke Istana dengan menaiki kendaraan taktis maung.





Terlihat, masyarakat tumpah ruang di sepanjang Jalan Merdeka Barat untuk menyambut Prabowo Subianto keluar dari Kantor Kemhan, mereka nampak sengaja mendekati kendaraan taktis maung untuk menyapa Prabowo.

Tidak sedikit dari mereka sengaja mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Tidak hanya warga, yang berbaris di sepanjang jalan juga ada dari PNS Kemhan.