Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin Sapa Warga Naik Maung ke Istana

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:52 WIB
Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin Sapa Warga Naik Maung ke Istana
Prabowo dan Sjahrie Sjamsoeddin naik Maung (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa warga di sekitaran Jalan Merdeka Barat, tepatnya dari Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuju ke Istana Negara.

Diketahui, momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar upacara serah terima momerandum Menteri Pertahanan (Menhan), ke Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa 22 Oktober 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Media di lapangan, Sjafrie nampak mengantar Prabowo ke Istana dengan menaiki kendaraan taktis maung.
 


Terlihat, masyarakat tumpah ruang di sepanjang Jalan Merdeka Barat untuk menyambut Prabowo Subianto keluar dari Kantor Kemhan, mereka nampak sengaja mendekati kendaraan taktis maung untuk menyapa Prabowo.

Tidak sedikit dari mereka sengaja mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Tidak hanya warga, yang berbaris di sepanjang jalan juga ada dari PNS Kemhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098//prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092//prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180088//prabowo-weyK_large.jpg
Prabowo: Polisi Selalu Dijelekin dan Dicaci-maki di Seluruh Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180077//prabowo-87nu_large.jpg
Akui Pernah Titip Mantan Pengawal ke Polri, Prabowo: Saya Tidak Cawe-Cawe!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180066//prabowo-Ik7e_large.jpg
Prabowo: Tidak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Bongkar Sampai ke Akarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054//prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement