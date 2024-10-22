Pesan Hadi Tjahjanto ke Menko Polkam Budi Gunawan, Berantas Tambang Liar hingga Judol

JAKARTA - Hadi Tjahjanto resmi menyerahkan jabatannya kepada Budi Gunawan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober 2024.

Usai tak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto menyampaikan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Budi Gunawan. Salah satunya, masih adanya pertambangan liar hingga pemberantasan judi online.

“Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar, baik di Miangas, penambangan emas, karena itu sudah ditutup, namun masih ada oknum yang bermain di sana, termasuk juga penambangan pasir di Merapi, Jogja,” kata Hadi kepada wartawan usai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).