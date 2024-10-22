Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Lokasi Menteri dan Wamen Digembleng di Magelang, Seluruh Anggota Kabinet Tidur di Tenda

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:23 WIB
Mengintip Lokasi Menteri dan Wamen Digembleng di Magelang, Seluruh Anggota Kabinet Tidur di Tenda
 Mengintip Lokasi Menteri dan Wamen Digembleng
A
A
A

MAGELANG – Seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan digembleng di Lembah Tidar, Magelang Jawa Tengah. Dijadwalkan, pembekalan para menteri akan dilakukan selama selama dua hari, mulai dari 25-27 Oktober 2024.

Borobudur International Golf & Country Club, yang dikelola oleh PT Jababeka Tbk (KIJA) yang terletak di Magelang, menjadi lokasi pembekalan para menteri dan wakil menteri yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.                        

Lapangan golf yang dimiliki oleh Akademi Militer dan dikelola oleh Jababeka ini kerap digunakan untuk acara penting baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah.                                                          

“Kami bangga dapat mendukung pelatihan ini, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo Subianto,”ujar  Operational General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, Selasa (22/10/2024).

“Kami juga siap mensukseskan kegiatan (pembekalan menteri) kenegaraan di Magelang ini,” sambung Haris Hudiyanto.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dasco menyebut bahwa nantinya Prabowo akan menyamakan visi dan misinya kepada para menteri kabinet. "Yang saya tahu tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di akmil selama 3 hari. Setelah itu mulai bekerja," kata Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Terkait materi, Dasco mengaku tidak mengetahui apa saja yang akan disampaikan oleh Prabowo. Dirinya mengaku tidak akan ikut acara tersebut. "Saya ga tau materinya apa karena gak ikut nyusun materi. Dan saya ga ikut kesana," kata Dasco.

Dasco menyebut bahwa agenda di Akmil salah satunya untuk membuat kabinet Merah Putih untuk kompak dan saling bekerjasama dalam menjalankan program untuk 100 hari kedepan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497/prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466/prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement