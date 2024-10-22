Mengintip Lokasi Menteri dan Wamen Digembleng di Magelang, Seluruh Anggota Kabinet Tidur di Tenda

MAGELANG – Seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan digembleng di Lembah Tidar, Magelang Jawa Tengah. Dijadwalkan, pembekalan para menteri akan dilakukan selama selama dua hari, mulai dari 25-27 Oktober 2024.

Borobudur International Golf & Country Club, yang dikelola oleh PT Jababeka Tbk (KIJA) yang terletak di Magelang, menjadi lokasi pembekalan para menteri dan wakil menteri yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lapangan golf yang dimiliki oleh Akademi Militer dan dikelola oleh Jababeka ini kerap digunakan untuk acara penting baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah.

“Kami bangga dapat mendukung pelatihan ini, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo Subianto,”ujar Operational General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, Selasa (22/10/2024).

“Kami juga siap mensukseskan kegiatan (pembekalan menteri) kenegaraan di Magelang ini,” sambung Haris Hudiyanto.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dasco menyebut bahwa nantinya Prabowo akan menyamakan visi dan misinya kepada para menteri kabinet. "Yang saya tahu tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di akmil selama 3 hari. Setelah itu mulai bekerja," kata Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Terkait materi, Dasco mengaku tidak mengetahui apa saja yang akan disampaikan oleh Prabowo. Dirinya mengaku tidak akan ikut acara tersebut. "Saya ga tau materinya apa karena gak ikut nyusun materi. Dan saya ga ikut kesana," kata Dasco.

Dasco menyebut bahwa agenda di Akmil salah satunya untuk membuat kabinet Merah Putih untuk kompak dan saling bekerjasama dalam menjalankan program untuk 100 hari kedepan.