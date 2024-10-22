Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:56 WIB
Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana
Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus di Istana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara sahabat, yaitu Mesir dan Persatuan Emirat Arab (PEA), di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. 

Kehadiran utusan Khusus Presiden PEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan disambut langsung oleh Presiden Prabowo di ruang kredensial, keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum Sheikh Nahayan menandatangani buku tamu negara. Setelahnya, pertemuan terbatas berlangsung di Ruang Jepara, didampingi oleh delegasi dari kedua negara.

Setelah pertemuan dengan utusan PEA selesai, Presiden Prabowo menyambut Utusan Khusus Presiden Republik Arab Mesir, Osama Al-Azhari. Seperti halnya Sheikh Nahayan, Osama Al-Azhari juga melakukan sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu negara sebelum melanjutkan pembicaraan resmi di Ruang Jepara.

 

Halaman:
1 2
      
