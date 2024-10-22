Prabowo Terima Utusan Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara sahabat, yaitu Mesir dan Persatuan Emirat Arab (PEA), di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kehadiran utusan Khusus Presiden PEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan disambut langsung oleh Presiden Prabowo di ruang kredensial.

Keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum Sheikh Nahayan menandatangani buku tamu negara. Setelahnya, pertemuan terbatas berlangsung di Ruang Jepara, didampingi oleh delegasi dari kedua negara.

Setelah pertemuan dengan utusan PEA selesai, Presiden Prabowo menyambut Utusan Khusus Presiden Republik Arab Mesir, Osama Al-Azhari. Seperti halnya Sheikh Nahayan, Osama Al-Azhari juga melakukan sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu negara sebelum melanjutkan pembicaraan resmi di Ruang Jepara.

Kedua pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan agenda membahas kerja sama serta potensi pengembangan hubungan strategis di berbagai sektor.

Kunjungan ini juga menandai komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan diplomatik dengan Mesir dan PEA, serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Ahrul Tsani Fathurrahman.



(Arief Setyadi )