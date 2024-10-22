Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Utusan Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:58 WIB
Prabowo Terima Utusan Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana
Presiden Prabowo Subianto terima utusan Persatuan Emirat Arab dan Mesir di Istana (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara sahabat, yaitu Mesir dan Persatuan Emirat Arab (PEA), di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kehadiran utusan Khusus Presiden PEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan disambut langsung oleh Presiden Prabowo di ruang kredensial.

Keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum Sheikh Nahayan menandatangani buku tamu negara. Setelahnya, pertemuan terbatas berlangsung di Ruang Jepara, didampingi oleh delegasi dari kedua negara.

Setelah pertemuan dengan utusan PEA selesai, Presiden Prabowo menyambut Utusan Khusus Presiden Republik Arab Mesir, Osama Al-Azhari. Seperti halnya Sheikh Nahayan, Osama Al-Azhari juga melakukan sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu negara sebelum melanjutkan pembicaraan resmi di Ruang Jepara.

Kedua pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan agenda membahas kerja sama serta potensi pengembangan hubungan strategis di berbagai sektor. 

Kunjungan ini juga menandai komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan diplomatik dengan Mesir dan PEA, serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Ahrul Tsani Fathurrahman. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497/prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466/prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement