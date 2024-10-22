Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadi Tjahjanto Lepas Jabatan Menteri, Lega dan Bisa Main Sama Cucu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:04 WIB
Hadi Tjahjanto Lepas Jabatan Menteri, Lega dan Bisa Main Sama Cucu
Hadi Tjahjanto lega usai lepas jabatan sebaagai menteri (Foto : Okezone)
JAKARTA - Hadi Tjahjanto mengaku lega setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dia menyerahkan jabatannya kepada Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Usai tak lagi menjadi Menteri, Hadi mengaku akan tetap berkegiatan di kepengurusan PB Forum Karate-Do Indonesia (Forki). “Saya yang pertama masih aktif sebagai Ketua Umum PB Forki. Jadi saya akan terus melakukan pembinaan PB Forki supaya mendapatkan prestasi,” kata Hadi kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Mantan Panglima TNI itu pun bersyukur, tak lagi menjadi Menteri, dirinya bisa menghabiskan waktu bersama istri, anak hingga cucunya.

“Yang kedua tentunya kami berterima kasih dengan selesainya tugas ini juga disamping tetap ada organisasi yang harus saya laksanakan, juga lebih dekat dengan anak dan cucu,” ujar dia.

Hadi mengatakan dirinya juga ingin menyalurkan hobinya yang tertunda setelah sebelumnya menjadi Pejabat Negara.

 

Halaman:
1 2
      
