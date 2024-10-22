Siapa Jenderal Bintang 3 Calon Wakapolri Pilihan Kapolri Pengganti Agus Andrianto?

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mencari Perwira Tinggi (Pati) yang akan menduduki jabatan Wakapolri, menggantikan Komjen Pol Agus Andrianto. Diketahui Agus telah menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan.

"Masih menunggu petunjuk pimpinan, pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Sandi menegaskan kalau Korps Bhayangkara akan memilih sosok Pati setingkat Komjen atau Bintang Tiga terbaik untuk menjabat sebagai Wakapolri. Namun demikian, dia enggan menyebut nama-namanya.

"Pasti dicari bintang tiga-tiga yang terbaik lainnya untuk menduduki jabatan Wakapolri," kata jenderal bintang dua Polri tersebut.

Di sisi lain, Sandi menegaskan dalam proses penunjukan Wakapolri akan sepenuhnya ditentukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tentunya yang tahu Pak Kapolri. Nanti kita akan komunikasikan sama beliau. Mudah-mudahan sudah ada dan pastinya sudah disiapkan yang terbaik" pungkasnya.