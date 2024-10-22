Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pilih Pati Terbaik untuk Jabatan Wakapolri

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:18 WIB
Kapolri Pilih Pati Terbaik untuk Jabatan Wakapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok Polri.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencari Perwira Tinggi (Pati) terbaik untuk mengisi jabatan Wakapolri. Posisi tersebut kosong usai ditinggalkan Komjen (Purn) Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Kabinet Merah Putih. 

"Masih menunggu petunjuk pimpinan, pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Sandi menegaskan kalau Korps Bhayangkara akan memilih sosok Pati setingkat Komjen atau Bintang Tiga terbaik untuk menjabat sebagai Wakapolri.

"Pasti dicari bintang tiga-tiga yang terbaik lainnya untuk menduduki jabatan Wakapolri," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement