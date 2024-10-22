Kapolri Pilih Pati Terbaik untuk Jabatan Wakapolri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencari Perwira Tinggi (Pati) terbaik untuk mengisi jabatan Wakapolri. Posisi tersebut kosong usai ditinggalkan Komjen (Purn) Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Kabinet Merah Putih.

"Masih menunggu petunjuk pimpinan, pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Sandi menegaskan kalau Korps Bhayangkara akan memilih sosok Pati setingkat Komjen atau Bintang Tiga terbaik untuk menjabat sebagai Wakapolri.

"Pasti dicari bintang tiga-tiga yang terbaik lainnya untuk menduduki jabatan Wakapolri," katanya.