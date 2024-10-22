Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dahnil Anzar Jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Merangkap Jubir Presiden

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:57 WIB
Dahnil Anzar Jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Merangkap Jubir Presiden
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelengara Haji di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Usai pelantikan, Dahnil mengaku juga diminta Presiden Prabowo menjadi juru bicara.

"Yang jelas Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggaraan haji tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dahnil sendiri mengaku sangat senang dengan dilantiknya Prabowo sebagai Presiden. Dahnil mengaku mencita-citakan bisa melihat langsung Prabowo menjadi Presiden RI.

Hal itu disampaikan Dahnil saat menanggapi dirinya yang terharu pada ketika disalami oleh Presiden Prabowo usai dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

"Saya senang Pak Prabowo Jadi presiden karena setelah sekian lama perjuangan bareng Pak Prabowo nah ini Pak Prabowo jadi presiden satu satunya salah satu cita cita besar saya dalam politik ya melihat Pak Prabowo Jadi presiden, jadi tadi di depan saya presiden Prabowo, yang selama ini saya perjuangkan dan saya temani sebagai jubir beliau," kata Dahnil.

"Sangat, sangat (terharu)," tandasnya.

Diketahui, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelengara Haji. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.
 

(Arief Setyadi )

      
