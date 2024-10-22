Titiek Soeharto Ditetapkan Jadi Ketua Komisi IV DPR

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menetapkan pimpinan sekaligus anggota Komisi IV DPR RI. Komisi ini, akan dipimpin langsung oleh Siti Hediati Haryadi atau biasa disapa Titiek Soeharto.

Penetapan ini dilakukan di ruang rapat Komisi IV, Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Hal ini dilaksanakan setelah rapat paripurna selesai digelar.

"Komisi IV sudah tadi Ketuanya Ibu Siti Hediati ya jadi Bu Titiek ya dari Gerindra tadi sudah ditetapkan," kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.

Saan berharap usai pimpinan Komisi ditetapkan, dapat langsung menggelar rapat internal. Hal itu, untuk menyusun jadwal terkait dengan sidang-sidang DPR di pekan depan.

"Jadi kita harapkan minggu depan DPR sudah mulai efektif bekerja dengan mitra-mitra yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Berikut daftar lengkap anggota Komisi IV DPR RI;

Fraksi PDIP

1. Alex Indra Lukman

2. Sonny T. Danaparamita

3. Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan

4. Rokhmin Dahuri

5. Adi Wiryatama

6. Paolo Hadi

7. Agus Ambo Djiwa

8. I Ketut Suwendra

9. Edoardus Kaize

Fraksi Partai Golkar

1. Panggah Susanto

2. Robert Joppy Kardinal

3. Hanan A Rozak

4. Adrianus Asia Sidot

5. Eko Wahyudi

6. Firman Subagyo

7. Alien Mus

8. Dadang M Naser

Fraksi Partai Gerindra

1. Siti Hediati Soeharto

2. Dadori Wonodipuro

3. Dwita Ria Gunadi

4. Endang Setyawati Thohari

5. Khalid

6. Sabam Rajagukguk

7. Kartika Sandra

Fraksi Partai Nasdem

1. Sulaeman L Hamzah

2. Ananda Tohpati

3. Cindy Monica Salsabila Setiawan

4. Rajiv

Fraksi PKB

1. Jaelani

2. Daniel Johan

3. Hindun Anisah

4. Usman Husin

5. Rina Sa'adah

Fraksi PKS