Wapres Gibran Tinjau Proyek Cibubur Sport Center Senilai Rp249 M, Diresmikan Akhir Tahun

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau beberapa proyek strategis diantaranya Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2024).

Gibran mengatakan pengecekan ini untuk memastikan penyelesaian proyek dilakukan tepat waktu dan dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo sesuai target yang telah ditentukan.

"Kali ini kita ada di Training Center yang ada di Cibubur, yang Insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember," katanya kepada awak media.

Didampingi Menteri dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri PUPR serta Pj Gubernur DKI Jakarta, Wapres langsung mengecek progres pembangunan Training Sport Center itu.

Dia berharap agar proyek senilai Rp249 Miliar ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga yang diproyeksikan menjadi pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga (panahan, panjat tebing, renang, dan gymnastic), untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

"Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan maupun peningkatan prestasi-prestasi atlet," tegasnya.