Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tinjau Proyek Cibubur Sport Center Senilai Rp249 M, Diresmikan Akhir Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |18:53 WIB
Wapres Gibran Tinjau Proyek Cibubur Sport Center Senilai Rp249 M, Diresmikan Akhir Tahun
Wapres Gibran Tinjau Proyek. Foto: Dok BPMI.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau beberapa proyek strategis diantaranya Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2024).

Gibran mengatakan pengecekan ini untuk memastikan penyelesaian proyek dilakukan tepat waktu dan dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo sesuai target yang telah ditentukan.

"Kali ini kita ada di Training Center yang ada di Cibubur, yang Insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember," katanya kepada awak media.

Didampingi Menteri dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri PUPR serta Pj Gubernur DKI Jakarta, Wapres langsung mengecek progres pembangunan Training Sport Center itu.

Dia berharap agar proyek senilai Rp249 Miliar ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga yang diproyeksikan menjadi pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga (panahan, panjat tebing, renang, dan gymnastic), untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

"Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan maupun peningkatan prestasi-prestasi atlet," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179487/gibran-b2ZC_large.jpg
Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Kembali Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178850/roy_suryo-koj4_large.jpg
Audiensi ke DPD, Roy Suryo Beberkan Gibran Tak Miliki Ijazah SMA Sederajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178005/sidang_gugatan-Q5d3_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran Ditunda, Penggugat Keberatan KPU Tambah Kuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682/kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177660/gibran-ujp5_large.jpg
Gibran Ajak Relawan Cuekin Isu Negatif, Jangan Terpancing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177649/gibran-mk5J_large.jpg
Gibran Gerilya Temui Relawan Jelang Setahun Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement