Gubernur Lemhannas Ace Hasan Dapat 3 Tugas dari Prabowo, Apa Saja?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menugaskan Tubagus (TB) Ace Hasan Syadzily Sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Penugasan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 146-P tahun 2024 Tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Seusai dilantik Presiden, TB Ace pun mengungkapkan tiga hal utama yang dipesankan Prabowo. Dia menjelaskan hak tersebut di kompleks Istana Negara pada Selasa (22/10/2024).

"Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhannas RI yang tugas dan fungsinya itu terdiri atas tiga hal," terang TB Ace.

Tugas pertama, TB Ace menjelaskan Lemhannas harus memberikan pendidikan bagi calon-calon pemimpin nasional baik ASN, TNI maupun Polri. Pendidikan yang dimaksud agar ASN TNI-Polri dapat menghadapi tantangan geopolitik yang akan dihadapi Indonesia.

"Karena kita tahu bahwa tentu menuju Indonesia emas 2045 bukan lah sesuatu yang mudah, perlu kerja keras dan perlu pendekatan yang holistik dari semua komponen termasuk para birokrasi, TNI, Polri, sehingga memiliki arah yang sama menuju cita-cita kebangsaan kita," ujar TB Ace.

Tugas kedua, Presiden Prabowo berpesan pada TB Ace agar Lemhanas dapat menjadi lembaga think tank bagi Presiden atas isu-isu internasional, regional, maupun nasional.

"Karena sekali lagi, diminta atau tidak diminta, tentu kami punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan sebagai lembaga think-tank," katanya.