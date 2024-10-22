Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, AHY: Ada Nostalgianya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:06 WIB
Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, AHY: Ada Nostalgianya
Agus Harimurti Yudhoyono merasa ada nostalgia dengan Akmil Magelang (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada rasa nostalgia baginya untuk kembali ke Akademi Militer (Akmil). Hal itu disampaikannya menanggapi rencana Presiden RI, Prabowo Subianto yang bakal membawa para menteri dan wamen dalam Kabinet Merah Putih untuk dilakukan pembekalan di Akmil Magelang.

"Kembali ke Akademi militer itu pasti ada nostalgianya karena kami ditempa disana sebagai seorang taruna dan menjadi perwira di sana. Oleh karena itu, saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Magelang nanti," ujar AHY pada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, Akmil merupakan sebuah lembaga yang dikenal hingga kini, yang mana telah mencetak kader-kader patriot hingga pemimpin. Bukan hanya di bidang militer saja, tapi juga di semua lini profesi dan pengabdian.

"Saya menyambut dengan penuh suka cita. Kemarin saya kaget, dibagikan juga seragam, seragam lapangan, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya juga tak tahu, yang jelas semangatnya yang saya tahu, melanjutkan pembekalan-pembekalan yang dilakukan oleh pak Presiden Prabowo sendiri," tuturnya.

Dia menambahkan, semangat rencana pembekalan yang dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto itu sekaligus untuk mendekatkan para menteri dan wamen. Sehingga, semuanya bisa saling berkoordinasi dengan baik ke depannya.

"Termasuk juga semakin dekat antarmenteri, antarwamen karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal, kalau sudah saling mengenal bisa saling berkoordinasi dengan lebih baik," kata AHY.

(Angkasa Yudhistira)

      
