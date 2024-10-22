Hari Santri Nasional 2024, Waka DPR Tekankan Pentingnya Character Building

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya pembangunan karakter sumber daya manusia (SDM) di peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024. Ia juga mendorong pesantren meningkatkan upaya menghasilkan santri-santri modern di tengah kemajuan zaman saat ini.

“Saya atas nama pribadi dan DPR mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2024 kepada seluruh santri dan komunitas pesantren di Indonesia. Kontribusi santri sangat besar dalam pembangunan bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Pada peringatan HSN ke-10 ini, Cucun menilai ada banyak hal yang dapat direnungkan kembali terkait kontribusi santri di Tanah Air.

“Menjadi panggilan bagi kita semua untuk meneladani semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para ulama dan santri-santri terdahulu,” tutur pimpinan DPR yang tumbuh besar di lingkungan pesantren itu.

Menurut Cucun, ada banyak tantangan yang dihadapi dunia santri saat ini baik yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Salah satunya adalah munculnya banyak isu negatif terkait oknum di Pesantren yang belakangan marak terjadi.

“Maka pendidikan karakter (character building) sangat penting bagi para santri kita,” ungkap Cucun.