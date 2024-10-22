Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Santri Nasional 2024, Waka DPR Tekankan Pentingnya Character Building  

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:25 WIB
Hari Santri Nasional 2024, Waka DPR Tekankan Pentingnya Character Building  
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya pembangunan karakter sumber daya manusia (SDM) di peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024. Ia juga mendorong pesantren meningkatkan upaya menghasilkan santri-santri modern di tengah kemajuan zaman saat ini.

“Saya atas nama pribadi dan DPR mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2024 kepada seluruh santri dan komunitas pesantren di Indonesia. Kontribusi santri sangat besar dalam pembangunan bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Pada peringatan HSN ke-10 ini, Cucun menilai ada banyak hal yang dapat direnungkan kembali terkait kontribusi santri di Tanah Air.

“Menjadi panggilan bagi kita semua untuk meneladani semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para ulama dan santri-santri terdahulu,” tutur pimpinan DPR yang tumbuh besar di lingkungan pesantren itu.

Menurut Cucun, ada banyak tantangan yang dihadapi dunia santri saat ini baik yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Salah satunya adalah munculnya banyak isu negatif terkait oknum di Pesantren yang belakangan marak terjadi.

“Maka pendidikan karakter (character building) sangat penting bagi para santri kita,” ungkap Cucun.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179942//dpr-ny8k_large.jpg
Bakal Disidang Etik di MKD, Ahmad Sahroni dkk Disebut Korban DFK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179804//ketua_dpr_ri_puan_maharani-gMXp_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Ketua DPR Serukan Perjuangan Baru Jaga Akal Sehat dan Moralitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179676//ketua_komisi_viii_dpr_ri_marwan_dasopang-nvOa_large.jpg
DPR Minta Dahnil Anzar Cabut Pernyataan Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179607//wni_korban_online_scam_di_kamboja_akan_dipulangkan-MpYD_large.jpg
110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Akan Dipulangkan, Begini Tanggapan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179328//wakil_ketua_umum_nasdem_saan_mustopa-AWvG_large.jpg
NasDem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement