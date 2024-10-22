Menteri Kehutanan Raja Juli Ajak Semua Pihak Kolaborasi Jaga dan Kelola Hutan

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak semua pihak untuk kolabirasi menjaga dan mengelola hutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tidak akan asal mengubah nama program dalam pekerjaannya sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, tapi tetap akan menyelesaikan permasalahan yang sudah ada selama ini. Seperti keterlanjuran Kebun Sawit di dalam Kawasan Hutan.

Selain itu dirinya juga menyampaikan dalam setiap diskusinya dengan Presiden Prabowo, selalu meminta dirinya untuk jaga hutan.

“Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan selalu mengingatkan saya, jaga hutan, jaga hutan. Namun dalam kesempatan lain saat ngobrol berdua beliau juga menginginkan hutan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Ia mengingatkan, hutan Indonesia memiliki nilai strategis sebagai paru-paru dunia, namun tidak juga melupakan banyak Program Strategis Nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 juga membutuhkan kontribusi dari sektor kehutanan. Karena itu, dia akan menggunakan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan.