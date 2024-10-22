Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Kehutanan Raja Juli Ajak Semua Pihak Kolaborasi Jaga dan Kelola Hutan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:35 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Ajak Semua Pihak Kolaborasi Jaga dan Kelola Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Foto : PSI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak semua pihak untuk kolabirasi menjaga dan mengelola hutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tidak akan asal mengubah nama program dalam pekerjaannya sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, tapi tetap akan menyelesaikan permasalahan yang sudah ada selama ini. Seperti keterlanjuran Kebun Sawit di dalam Kawasan Hutan.

Selain itu dirinya juga menyampaikan dalam setiap diskusinya dengan Presiden Prabowo, selalu meminta dirinya untuk jaga hutan. 

“Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan selalu mengingatkan saya, jaga hutan, jaga hutan. Namun dalam kesempatan lain saat ngobrol berdua beliau juga menginginkan hutan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Ia mengingatkan, hutan Indonesia memiliki nilai strategis sebagai paru-paru dunia, namun tidak juga melupakan banyak Program Strategis Nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 juga membutuhkan kontribusi dari sektor kehutanan. Karena itu, dia akan menggunakan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151//prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945//pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035//pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement