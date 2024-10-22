Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Gubernur Kalsel, Sita Uang Hampir Rp300 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:40 WIB
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalsel, Sita Uang Hampir Rp300 Juta
Jubir KPK Tessa Mahardika (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, dari penggeledahan tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang ratusan juta rupiah. 

"Informasi yang kami dapatkan dari teman-teman penyidik untuk penggeledahan dibeberapa lokasi, ditemukan dokumen, barang bukti elektronik serta uang kurang dari Rp300 juta," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/10/2024). 

Tessa mengakui, salah satu lokasi yang disasar dalam penggeledahan tersebut rumah dinas Sahbirin. Perlu diketahui, Sahbirin sudah berstatus tersangka dalam kasus ini. 

"Informasi yang kami dapatkan, benar," kata Tessa saat ditanya perihal salah satu lokasi penggeledahan rumah Sahbirin. 

Terkait jumlah uang yang disita, Tessa tidak menjelaskan berasal dari lokasi mana yang dilakukan penggeledahan. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179887//sri_sultan-AGHz_large.jpg
Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179809//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VEZN_large.jpg
KPK Periksa Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670//whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179631//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-dVxR_large.jpg
Kasus Dugaan Mark-up Proyek Whoosh, KPK: Penyelidikan Dimulai sejak Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179616//kpk_telusuri_dugaan_mark_up_proyek_whoosh-zkKf_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Sudah Tahap Penyelidikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement