KPK Geledah Rumah Gubernur Kalsel, Sita Uang Hampir Rp300 Juta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, dari penggeledahan tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang ratusan juta rupiah.

"Informasi yang kami dapatkan dari teman-teman penyidik untuk penggeledahan dibeberapa lokasi, ditemukan dokumen, barang bukti elektronik serta uang kurang dari Rp300 juta," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/10/2024).

Tessa mengakui, salah satu lokasi yang disasar dalam penggeledahan tersebut rumah dinas Sahbirin. Perlu diketahui, Sahbirin sudah berstatus tersangka dalam kasus ini.

"Informasi yang kami dapatkan, benar," kata Tessa saat ditanya perihal salah satu lokasi penggeledahan rumah Sahbirin.

Terkait jumlah uang yang disita, Tessa tidak menjelaskan berasal dari lokasi mana yang dilakukan penggeledahan. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.