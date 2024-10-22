Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah UNPAD, Akademisi Anti-Korupsi UII Minta Mardani H Maming Segera Dibebaskan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:32 WIB
Setelah UNPAD, Akademisi Anti-Korupsi UII Minta Mardani H Maming Segera Dibebaskan
Mardani Maming
A
A
A

JAKARTA – Akademisi Anti-Korupsi Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak agar Mardani H Maming segera dibebaskan. Desakan itu mencuat setelah adanya eksaminasi putusan hakim dan temuan adanya kekhilafan dan kesalahan hakim saat memberikan vonis.

Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UII, Dr Mahrus Ali, menyampaikan itu melalui rilis pada Selasa (22/10/2024).  Menurutnya, Mardani H Maming tidak melanggar semua pasal yang dituduhkan sehingga harus dibebaskan demi hukum dan keadilan.

“Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP, bukan bupati yang mengeluarkan SK,” katanya.

Dua pekan lalu, tepatnya pada Sabtu (5/10/2024), sejumlah akademisi anti-korupsi di Fakultas Hukum UII menggelar acara bedah buku berjudul Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim Dalam Menangani Perkara Mardani H Maming.

Ada sepuluh eksaminator yang memberikan catatan. Mereka adalah Prof Dr Ridwan Khairandy, Dr Mudzakkir, Prof Hanafi Amrani, Prof Dr Ridwan, Dr Eva Achjani Zulfa, Dr Muhammad Arif Setiawan, Dr Nurjihad, Dr Mahrus Ali, Dr Karina Dwi Nugrahati Putri, serta Dr Ratna Hartanto.

Sepuluh eksaminator ini datang dari berbagai kalangan. Semuanya adalah pakar hukum, baik itu pakar hukum pidana, perdata, kriminologi, hukum administrasi negara, hingga viktimologi. Seusai menyampaikan eksaminasi, semuanya sepakat, tanpa ada dissenting opinion atau pendapat berbeda, agar Mardani H Maming segera dibebaskan, serta dipulihkan nama baiknya. 

Saat membuka diskusi eksaminasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni UII, Dr Rohidin, mengatakan eksaminasi Mardani H Maming ini menarik karena secara ideal kesalahan seharusnya tidak terjadi pada hakim yang mestinya harus bersifat bijaksana. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179921//angela-Jwck_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Z Jadi Penggerak Literasi Digital Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179848//jerawat-Kfu9_large.jpg
Beautyzone Campus Connect, Ternyata Handphone Bisa Picu Timbulnya Jerawat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179808//angela-VGYs_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect, Angela Tanoesoedibjo Ajak Mahasiswa Unpad Lawan Hoaks dan Bijak Bermedia Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179800//angela-Nvqk_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect di Unpad, Angela Tanoesoedibjo: Stay Critical and Aware!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358//wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement