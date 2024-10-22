Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

LSI Denny JA: Popularitas Prabowo Berada di Puncak

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:50 WIB
LSI Denny JA: Popularitas Prabowo Berada di Puncak
LSI Denny JA (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Setelah bertahun-tahun menunggu, Prabowo Subianto kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, LSI Denny JA terus memantau perjalanan politik Prabowo. Namun baru sekarang popularitasnya mencapai puncak tertinggi.

Popularitas di sini bukan sekadar soal pengenalan publik, melainkan kesukaan atau favorabilitas. Di masa awal presidensinya pada Oktober 2024, kesukaan terhadap Prabowo Subianto berada pada puncaknya.

Temuan survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa kesukaan terhadap Prabowo di tingkat yang premium yaitu mencapai 90,5%. Mereka yang suka dengan karakter personal Prabowo naik dari 83,5% di Januari 2023, dan 82,7% di Juli 2023.

Tingginya angka kesukaan ini tak hanya mencerminkan kecintaan dan harapan, namun juga sekaligus tantangan. "Sejauh ini kepercayaan terhadap lembaga pemerintah di atas 80 persen itu memang di TNI 88,3 persen," kata Direktur SIGI LSI Denny JA Ardian Sopa, Selasa (22/10/2024).

Ardian juga mengatakan, program makan siang gratis yang diinisiasi Prabowo Subianto paling popular dengan tingkat kesukaan publik mencapai 74,9 persen. Di sisi generasi,  Ardian mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa Generasi Z (di bawah 27 tahun) paling tinggi menyukai sosok Prabowo Subianto yaitu sebesar 92,7 persen. 

 

