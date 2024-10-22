Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Pastikan 3 Nama Ajudan Presiden Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:02 WIB
TNI Pastikan 3 Nama Ajudan Presiden Prabowo
KSAD Jenderal TNI Maruli SImanjuntak. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Tiga nama calon ajudan Presiden Prabowo Subianto berasal dari tiga matra TNI. Mereka telah melalui tahap seleksi di matra masing-masing, kemudian namanya diserahkan ke Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menyeleksi anggotanya, dan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto yang terpilih dari TNI AD.

"Iya, ada beberapa (yang diseleksi), cuma dia yang kepilih (Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto)," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Diketahui, Kolonel Wahyo adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2001, dan saat ini menjabat sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Sementara, dari TNI Angkatan Laut (AL) ada Letkol Laut (P) Romi Habe Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366, kapal perang yang dikenal dengan kemampuan tempurnya.

"TNI AL telah menyeleksi sejumlah kandidat terbaiknya sejak September—Oktober dari tingkat Mabes TNI Angkatan Laut kemudian Setmilpres untuk ajudan Presiden, kemudian dari rangkaian proses seleksi itu, kandidat yang terpilih dari TNI AL Letkol Laut (P) Romi Habe Putra," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

Romi Habe Putra adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002, dan merupakan lulusan terbaik Penutupan Pendidikan Kematraan 3 TNI AL Angkatan Ke-12. 

Kemudian, dari Angkatan Udara (AU) ada Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna yang bakal menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement