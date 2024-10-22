TNI Pastikan 3 Nama Ajudan Presiden Prabowo

JAKARTA - Tiga nama calon ajudan Presiden Prabowo Subianto berasal dari tiga matra TNI. Mereka telah melalui tahap seleksi di matra masing-masing, kemudian namanya diserahkan ke Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menyeleksi anggotanya, dan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto yang terpilih dari TNI AD.

"Iya, ada beberapa (yang diseleksi), cuma dia yang kepilih (Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto)," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Diketahui, Kolonel Wahyo adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2001, dan saat ini menjabat sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Sementara, dari TNI Angkatan Laut (AL) ada Letkol Laut (P) Romi Habe Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366, kapal perang yang dikenal dengan kemampuan tempurnya.

"TNI AL telah menyeleksi sejumlah kandidat terbaiknya sejak September—Oktober dari tingkat Mabes TNI Angkatan Laut kemudian Setmilpres untuk ajudan Presiden, kemudian dari rangkaian proses seleksi itu, kandidat yang terpilih dari TNI AL Letkol Laut (P) Romi Habe Putra," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

Romi Habe Putra adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002, dan merupakan lulusan terbaik Penutupan Pendidikan Kematraan 3 TNI AL Angkatan Ke-12.

Kemudian, dari Angkatan Udara (AU) ada Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna yang bakal menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.